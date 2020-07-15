В Техасе зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

15 Июль 2020 2020-07-15T05:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 14 июля, в американском штате Техас было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Местные медики за сутки выявили 10745 инфицированных COVID-19, это самый высокий показатель за все время с начала пандемии, сообщает управление здравоохранения и социального обеспечения штата.

Предыдущий антирекорд в Техасе был установлен 11 июля, когда за сутки был выявлен 10351 заразившийся. Всего же в штате подтверждено более 275 тысяч случаев заражения коронавирусом, от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания скончались 3322 пациента техасских больниц, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в последнее время рекордный рост числа инфицированных фиксируется во многих штатах страны, в том числе во Флориде, Аризоне, Калифорнии и Техасе, в связи с этим региональные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, с начала пандемии в стране заразились коронавирусом свыше 3,3 миллиона человек, умерли более 136 тысяч больных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия: коронавирус – самая масштабная операция в истории спецслужб США

Конспирологи уверены, что Трамп тайно приказал выявить и зачистить влиятельных педофилов с помощью коронавируса (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU