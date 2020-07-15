В больнице скончалась одна из раненых при нападении с ножом в Норвегии

15 Июль 2020 2020-07-15T05:36:36+03:00

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Одна из двух женщин, получивших тяжелые ножевые ранения при нападении неизвестных на людей в норвежском городе Сарпсборге скончалась в больнице, вторая остается в критическом состоянии, врачи пытаются спасти ее жизнь. Об этом сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 15 июля в разных точках расположенного в южной части страны городе Сарпсборге произошли нападения на людей, в результате ранения получили как минимум три человека. Ранее сообщалось, что состояние двух пострадавших медики оценивают как критическое.

Сотрудники городской полиции задержали одного подозреваемого в причастности к этим нападениям. Однако стражи порядка не исключают, что преступников с ножами могло быть больше, поэтому жителей Сарпсборга призвали пока оставаться дома и не выходить на улицу. Мотивы нападения пока неизвестны, расследование произошедшего продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU