В США казнили первого за 17 лет федерального заключенного

15 Июль 2020 2020-07-15T07:42:22+03:00

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В американском штате Индиана 14 июля был казнен первый за 17 лет федеральный заключенный, которого приговорили к смертельной инъекции за убийство семьи из трех человек, в том числе ребенка, телеканал CNN.

Речь идет об осужденном по имени Дэниел Льюис Ли, в 1999 году признанного виновным в убийстве торговца оружием и двух членов его семьи. Перед казнью в присутствии родственников убитых заключенный заявил, что он не совершал этого преступления. Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Терре-Хот (штат Индиана).

Напомним, как писал сайт kp.ru, первого из троих заключенных, осужденных за убийство детей планировали казнить в понедельник, 13 июля, но семья одного из приговоренных потребовала перенести дату казни из-за пандемии COVID-19, и судья в Индиане приняла решение отложить высшую меру наказания на неопределенный срок. А через три дня Верховный суд США отменил это постановление.

Следующая казнь назначена на 15 июля. Смертельную инъекцию введут Уэсли Иру Пурки, приговоренному к высшей мере наказания за зверское убийство 16-летней девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU