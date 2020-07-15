2020-07-15T08:13:56+03:00
Общество

Последние новости на утро 15 июля 2020: В АТОР назвали страны, готовые к приему российских туристов

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 15 июля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«КП» – о последних новостях на утро 15 июля 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 15 июля 2020 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Восемь стран – Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты – официально объявили о том, что готовы уже сейчас принимать российских туристов, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она уточнила, что россиянам нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавируса.

В ночь на среду, 15 июля, Минкомсвязь России опубликовала обновленный график вывозных рейсов до 30 июля. По данным министерства, на этот период в общей сложности запланировано 28 авиарейсов.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал, что российская авиация после возобновления авиасообщения между странами восстановится быстрее международной, а цены на авиабилеты экономкласса могут снизиться на треть.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава хочет улучшить отношения с Россией и рассчитывает на диалог. Глава польского МИД при этом подчеркнул, что «прагматичные отношения» с нашей страной будут важны во время председательства Польши в ОБСЕ, однако ему самому «хотелось бы видеть возможность улучшения отношений с Россией в долгосрочной перспективе».

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что он подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге. В Пекине уже пообещали ввести ответные санкции и заявили, что Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в свои дела, а попытки Соединенных Штатов помешать реализации закона о национальной безопасности в Гонконге обречены на провал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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