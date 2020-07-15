Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта в Армении

15 Июль 2020 2020-07-15T07:29:25+03:00

В азербайджанском Минобороны утверждают, что уничтожили армянский опорный пункт в товузском направлении границы

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Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянского военного объекта, а также военной техники Армении. Глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что это произошло в ходе боевых действий в направлении Товузского района в минувший вторник, 14 июля.

«Точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении – опорный пункт роты», - приводит РИА Новости слова полковника.

По словам главы пресс-службы, уничтожены была и боевая техника вооруженных сил Армении «в результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника».

Напомним конфликт из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годы ходе вооруженного конфликт азербайджанская сторона потерял контроль над спорной территорией, а также семью прилегающими районами.

Накануне конфликт разгорелся с новой силой – 12 июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. За всё время конфликта с Арменией погибли 11 азербайджанских военных, сообщили в Баку. Ереван сообщил о гибели двух армянских офицеров при пограничных обстрелах.

ИСТОЧНИК KP.RU