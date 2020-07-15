Производители медикаментов предупредили о возможном дефиците лекарств
В России может возникнуть нехватка лекарственных препаратов, связи с новыми правилами, которые позволяют вводить в оборот медикаменты без маркировки только при получении разрешения межведомственной комиссии. Такое предупреждение сделали в Ассоциации производителей медикаментов и направили соответствующие письмо
Газета «Известия» со ссылкой на документ сообщает, что по данным ассоциации, ввод в оборот по новым правилам может занимать несколько месяцев, поскольку некоторые нормативные акты не готовы.
Ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП),Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM РОСМЕДПРОМ), «Инфарма», и Всероссийский союз общественных объединений заявили, что постановление № 955 предусматривает «неоправданно громоздкий, технически сложно реализуемый, коррупционно емкий и забюрократизированный "разрешительный" порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации».
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