2020-07-15T07:44:50+03:00
Общество

Производители медикаментов предупредили о возможном дефиците лекарств

Нехватка лекарственных препаратов может возникнуть из-за новых правил о введении в оборот медикаментов без маркировки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Производители медикаментов предупредили о возможном дефиците лекарствПроизводители медикаментов предупредили о возможном дефиците лекарствФото: REUTERS
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В России может возникнуть нехватка лекарственных препаратов, связи с новыми правилами, которые позволяют вводить в оборот медикаменты без маркировки только при получении разрешения межведомственной комиссии. Такое предупреждение сделали в Ассоциации производителей медикаментов и направили соответствующие письмо

Газета «Известия» со ссылкой на документ сообщает, что по данным ассоциации, ввод в оборот по новым правилам может занимать несколько месяцев, поскольку некоторые нормативные акты не готовы.

Ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП),Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM РОСМЕДПРОМ), «Инфарма», и Всероссийский союз общественных объединений заявили, что постановление № 955 предусматривает «неоправданно громоздкий, технически сложно реализуемый, коррупционно емкий и забюрократизированный "разрешительный" порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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