2020-07-15T08:06:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В США рассказали о первых итогах испытания вакцины от коронавируса на людях

Компания Moderna заявила, что сильный иммунный ответ на коронавирус зафиксирован у всех 45 пациентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США рассказали о первых итогах испытания вакцины от коронавируса на людяхВ США рассказали о первых итогах испытания вакцины от коронавируса на людяхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Итоги испытаний вакцины от коронавирусной инфекции американской биотехнологической компании назвали успешными

Согласно данным, опубликованным журналом New England Journal of Medicine, сильный иммунный ответ на COVID-19 зафиксировали у всех 45 пациентов, которые участвуют в первой стадии испытаний вакцины на людях.

В ходе клинических испытаний добровольцев получили по две дозы препарата. Нейтрализующие антитела выработались у всех, но их уровень оказался в несколько раз выше у пациентов в группе с высокой дозой вакцины, чем у выздоровевших пациентов с коронавирусом.

«Эти данные фазы первой демонстрируют, что вакцинация mRNA-1273 вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, и поддерживают выбор 100 мкг в качестве ... оптимальной дозы для исследований на третьем этапе», - заявил представитель Moderna, доктор Тал Закс.

Ранее представители сферы здравоохранения в США заявили о возможном начале производства потенциальной вакцины от коронавируса уже до конца лета текущего года.

Напомним, накануне в России ещё 20 добровольцев получили второй компонент вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко. Первые фаза испытаний прошла успешно

ИСТОЧНИК KP.RU

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