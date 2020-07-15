Нашедшим просроченный продукт предложили платить деньги

15 Июль 2020 2020-07-15T08:26:46+03:00

В Госдуме предложили выплачивать половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение

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Гражданам, которые нашли в магазине просроченный продукт, предложили платить половину от штрафа, выписанного торговой точке за допущенное нарушение. С такой инициативой выступил депутату Госдумы Василию Власову, который направил соответствующие обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

ИСТОЧНИК KP.RU