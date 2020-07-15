2020-07-15T09:36:39+03:00
В мире

На несанкционированной акции в Минске задержаны около 200 человек

В полицейский участок попали 10 журналистов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Активистов задержали, но уже к вечеру многих отпустилиАктивистов задержали, но уже к вечеру многих отпустилиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Минске во время акции солидарности, которая не была согласована властями, задержаны около 200 человек, из них 10 журналистов. Об этом сообщают представители правозащитного центра "Весна".

Задержания происходили в разных частях города. Журналистов уже к вечеру вторника 14 июля отпустили из полицейских участков по домам.

Акция началась после того, как в ЦИК Белоруссии объявили имена кандидатов на выборы. Удостоверения получат пять человек: Канопацкая Анна, Дмитриев Андрей, Черечень Сергей, Тихановская Светлана, Александр Лукашенко.

Кандидатуры двух претендентов не зарегистрированы - Виктору Бабарико отказали в связи с несоответствием декларации о доходах и имуществе, а также из-за участия иностранной организации в его избирательной кампании. Бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало тоже официально снят с выборов президента. Причиной стихийных акций стало то, что эти два претендента так и не смогли получить статус кандидата на выборах.

Полиция предупредила демонстрантов, что акция не согласована, активисты устроили стычку с офицерами и пытались помешать задержанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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