15 Июль 2020 2020-07-15T10:08:06+03:00

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Президент США Дональд Трамп отказался договариваться с Пекином по второй фазе торгового соглашения. В качестве причины американский лидер указал коронавирус, который пришел из Китая

«Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем», - заявил глава Белого дома, комментируя вопрос о переговорах по второй фазе торгового соглашения

По словам американского лидера, как только Вашингтон и Пекин заключили большую торговую сделку, «даже чернила еще не высохли», Китай «поразил» США «чумой» - так Трамп назвал коронавирусную инфекцию

Кроме того, президент США напомнил о подписании закона и указа «нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге».

Как сообщал ранее kp.ru, 14 июля американский лидер объявил об введении санкций против Китая из-за ситуации в Гонконге и заявил, что принятый закон накажет китайских чиновников, «причастных к уничтожению свободы Гонконга». В свою очередь Пекин заявил об ответных ограничительных мерах против вмешательства во внутренние дела Поднебесной

ИСТОЧНИК KP.RU