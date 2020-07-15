В Москве вылечили еще 1 844 пациента с коронавирусом
Общее число выздоровевших в столице превысило 167 тысяч
В Москве вылечили еще 1 844 пациента с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1 844 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на среду, 15 июля, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 167 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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