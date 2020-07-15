Спрос на кредиты в России превысил докризисный уровень

15 Июль 2020 2020-07-15T09:54:34+03:00

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В июне спрос россиян на кредиты превысил докризисный уровень и составил 105 процентов от уровня января текущего года. Такую оценку дали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Без уточнения количества заявок

Как передает РБК со ссылкой на данные «Эквифакс», отмечается, что объем заявок на кредиты в апреле находился на уровне 95 процентов, а в мае упал до 88 процентов от января 2020 года. До пандемии, в марте, этот показатель на 16 процентов выше январского уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU