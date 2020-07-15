Впервые в России ученые получили антитела, нейтрализующие короавирус

15 Июль 2020 2020-07-15T09:49:18+03:00

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В России ученым впервые удалось получить в лабораторных условиях антитела, уничтожающие коронавирус. Исследования вели эксперты лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН в Новосибирске.

Это открытие станет основой для создания вакцины и лекарства от Covid-19. Ученые использовали образцы крови переболевших коронавирусом. У тех, кто перенес инфекцию, формируются антитела к вирусу в крови.

- Также использована уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета). Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени,- сообщила ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

В Минздраве заявили, что в России разрабатывают 17 перспективных вакцин. Что касается естественного иммунитета, то пока нет ни одного случая, чтобы у переболевшего не формировались антитела. Хотя, те, кто перенес инфекцию легко, имеют более слабый иммунитет.

Ученые из Британии считают, что коллективный иммунитет (когда защиту имеют от 60 до 70 процентов населения) может возникнуть только в результате вакцинации. Естественный иммунитет недолговечен, он исчезает через пару месяцев, и человек может заразиться вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU