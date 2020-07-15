Дождь из летающих муравьев: миллионы насекомых появились на метеорологических радарах Британии
В минувшие выходные миллионы летающих муравьев появились в виде осадков на метеорологических радарах Великобритании.
Так называемый «День летающих муравьев» обычно проходит в июле или августе. Этот день знаменует начало брачного сезона насекомых, который длится гораздо дольше, чем один день - обычно около двух недель. В теплую и влажную погоду огромные крылатые насекомые поднимаются в небо, когда их «королевы» покидают свое гнездо в своей поисках пары.
Как передает the Sun, в минувшие выходные эти крылатые вредители появились в таком огромном количестве, что их засекли метеорологические радары. Погодные системы ошибочно приняли их рои за дождь, когда они «хлестали» в парках и садах по всей Британии.
В Британии прошел «дождь» из летающих муравьев.
При этом облака из летающих муравьев ни раз вызывали хаос и однажды даже внесли коррективы в проведение Уимблдона.
Напомним, в прошлом году летающие муравьи атаковали Москву. Тогда в российской столице стояла теплая и влажная погода. В «Мосприроде» объяснили, такое количество насекомых ранней и тёплой весны, которая позволила муравьям вывести большое потомство.
ИСТОЧНИК KP.RU