2020-07-15T10:00:56+03:00
В мире

США профинансируют работу со студентами в странах Центральной Азии

Сумма на обучение варьируется от 90 до 120 тысяч долларов на одного учащегося
Анастасия РЫШКОВА
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США выделит деньги на обучение студентов из стран Центральной Азии и АфганистанаСША выделит деньги на обучение студентов из стран Центральной Азии и АфганистанаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госдеп США объявил, что планирует выделить деньги на образование молодежи Центральной Азии и Афганистана, сообщает RT.

Данное решение является результатом работ в формате C5+1. В ходе видеоконференции представители МИД США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана провели совещание.

Финансирование должно решить три задачи: содействие региональной интеграции и сотрудничеству, продвижение инициатив по решению проблем Центральной Азии и Афганистана и развитие лидерских навыков у молодежи.

Грант будет выдаваться на один год, по истечению этого срока его можно будет продлить до трех лет. Сумма данного финансирования значится в пределах от 90 до 120 тысяч долларов.

Кроме Кыргызстана, Таджикистана и других стран Центральной Азии грант могут получить также англоговорящие из России, Украины и Грузии, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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