2020-07-15T10:56:08+03:00
Общество

В Сеченовском университете выписали первых добровольцев после испытания вакцины от коронавируса

Вторую группу добровольцев выпишут 20 июля
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Добровольцами стали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 летДобровольцами стали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Первую группу добровольцев, на которых испытали вакцину от коронавируса Центра Гамалеи, выписали 15 июля.

Этот этап исследований проходил в Сеченовском университете. Под наблюдением ученых добровольцы находились несколько недель, начиная от проверки до вакцинации, заканчивая оценкой их состояния уже после введения препарата.

Как сообщает "Интерфакс", у первой группы добровольцев после введения вакцины наблюдалась стандартная реакция после иммунизации - головная боль и повышение температуры, неприятные симптомы длились один день. Следующую группу добровольцев выпишут 20 июля.

Безопасность вакцины подтверждена, вторая фаза испытаний продлится до 28 июля, после чего разработчик, институт Гамалеи, подаст заявку на регистрацию препарата.

Разработчики вакцины считают, что делать прививку от коронавируса в российских больницах будут бесплатно. В Минздраве уточнили - вакцинация в стране является добровольной, никто насильно не сможет заставить прививаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Граффити Бэнкси на тему коронавируса удалили из лондонского метро
Юрий Барзыкин: пик туристического сезона придется на август
В 74 регионах России запустили внутренний туризм
В отношении IT-директор «Почты России» в Москве возбудили уголовное дело
Минобороны рассказало о лабораторных исследованиях вакцины от коронавируса
Все желающие москвичи смогут бесплатно сдавать тест на коронавирус
В России выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусом
Назвали регионы с самыми злостными нарушителями ПДД
В Сеченовском университете выписали первых добровольцев после испытания вакцины от коронавируса
Племянница Трампа назвала его социопатом и призвала к отставке
Беспорядки в Израиле: митингующие требуют отставки Нетаньяху
США профинансируют работу со студентами в странах Центральной Азии
В США решили спрятать в музей памятник первому губернатору русских колоний на Аляске
В Баку состоялся митинг в поддержку армии
Дождь из летающих муравьев: миллионы насекомых появились на метеорологических радарах Британии
Впервые в России ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Тимошенко обвинила Зеленского в сдаче Украины "международным спекулянтам"
Спрос на кредиты в России превысил докризисный уровень
В Москве вылечили еще 1 844 пациента с коронавирусом
Трамп отказался договариваться с Пекином по второй фазе торгового соглашения
На несанкционированной акции в Минске задержаны около 200 человек