Прозрачные плащи и дизенфекторы: боливийские проститутки просят власти открыть бордели

15 Июль 2020 2020-07-15T12:22:13+03:00

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Боливийские секс-работницы надели прозрачные плащи и взяли дезинфекторы. Фотографии девушек в защитных костюмах появились на страницах Facebook. Таким образом они показали властям, что готовы работать в период коронавируса.

Проституция является легализованной деятельностью в Боливии. Но на данный момент работницы не имеют возможности вести бизнес из-за мер безопасности, введенных в стране.

Группа женщин настаивает на том, чтобы власти разрешили им работать в дневное время суток в столице страны Ла-Пас, так как ночной комендантский час все еще мешает их деятельности. Люди не могут выходить на улицы города в период с 20.00 до 05.00.

Представительницы секс-индустрии продемонстрировали, как они будут одеты во время приема «гостей». Помимо привычного наряда, девушки надели прозрачные плащи, маски, перчатки и пластиковые козырьки. Подобные костюмы входят в рекомендации руководства по безопасности в период коронавируса, разработанного Организацией ночных работников Боливии (OTN).

Лили Кортес, представитель профсоюза работников секс-бизнеса Боливии, акцентировала на том, что женщины, занимающиеся подобным бизнесом в стране, вынуждены голодать из-за введённых ограничений, им не на что кормить свои семьи, сообщает Daily Mail.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус не может передаваться половым путем. Тем не менее, несоблюдение социальной дистанции остается опасным при эпидемии Covid-19.

В Боливии зафиксировано 48 887 случаев коронавируса и 1807 летальных исходов, но медицинские эксперты говорят, что реальное число инфицированных может быть во много раз выше.

Ранее проститутки в Гамбурге вышли на улицы города с плакатами. Они просили власти разрешить им начать свою деятельность наравне с кафе и ресторанами. Для этого они и готовы соблюдать все меры безопасности. По их мнению, бордели такие же заведения, предоставляющие услуги людям, как и салоны красоты, которым разрешили работать.

ИСТОЧНИК KP.RU