Назвали регионы с самыми злостными нарушителями ПДД

15 Июль 2020 2020-07-15T11:17:43+03:00

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Самые злостные нарушители правил дорожного движения живут в Москве и в Московской области, где ПДД не соблюдают 21,3 % и 20,5 % от общего числа нарушений. Такие данные приводит аналитический сервис «Штрафы ГИБДД».

Как передает «Ридуса» со ссылкой на отчет сервиса, третье место по числу нарушений занимает Татарстан, где правила не соблюдают 4 % от общего числа нарушений. В пятерку нарушителей входит Краснодарский край (3,6 %), Самарская область (3,1 %). Также много нарушений зафиксировано в Свердловской области (2,6 %), Санкт-Петербурге (2,6 %), Ростовская (1,8 %), Воронежская (1,7 %) и Волгоградской (1,6 %) областях.

Реже всего правила ПДД нарушают в Чукотском автономном округе, где процент нарушений на дороге практически равен нулю (0,001 %). В эту десятку входят Магаданская (0,02%) и Амурская (0,03%) области, Тыве (0,04%), Хакасии (0,08%), Калмыкии (0,09%), Ямало- Ненецком автономном округе (0,11%), а также Псковской области (0,12%), Коми (0,12%), Камчатском крае (0,12%).

Самым популярным правонарушением среди российских стало превышение скорости на 20‍-‍40 км‍/‍ч.

ИСТОЧНИК KP.RU