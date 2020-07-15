2020-07-15T11:02:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусом

Общее число заболевших в стране составило 746 369
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки в России выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах, из заболевших 26,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на среду, 15 июля, общее количество инфицированных в стране составляет 746 369 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В тройке лидеров регионов по коэффициенту распространения коронавируса на 15 июля оказались Ненецкий автономный округ (коэффициент распространения равен 2), Чечня (1,62) и Севастополь (1,23).

За сутки число выздоровевших пациентов в очередной раз превысило количество заболевших и составило 10 424 человека. Всего с начала пандемии в стране выздоровели уже 523 249 пациентов.

Также зарегистрировано 156 летальных исходов среди заболевших коронавирусом, а за весь период жертвами инфекции в России стали 11 770 человек.

Как писал сайт kp.ru, в мире число заболевших коронавирусом превысило 13,2 миллиона. Скончались уже почти 578 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по количеству инфицированных и умерших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже более 3,4 миллиона случаев заражения и 136 тысяч летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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