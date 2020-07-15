2020-07-15T11:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны рассказало о лабораторных исследованиях вакцины от коронавируса

В ведомстве отметили хорошую переносимость потенциальной вакцины
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Минобороны рассказало о результатах лабораторных исследований вакцины от коронавирусаМинобороны рассказало о результатах лабораторных исследований вакцины от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Лабораторные исследования потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции позволяют с уверенностью говорить о ее безопасности и хорошей переносимости. Такое заявлении седлали в Минобороны России после выписки из Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко первой группы добровольцев, испытавших на себе вакцину.

«Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», - сообщили в военном ведомстве.

Напомним. второй компонент вакцины от коронавируса ввели 20 добровольцам на 21 день после первой вакцинации – в минувший понедельник, 13 июля. Добровольцы должны будут посетить госпиталь на 42-й день после первой вакцинации, чтобы пройти итоговый медосмотр и диагностику, а также оформить нужные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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