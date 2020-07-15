2020-07-15T11:25:35+03:00
Общество

В отношении IT-директор «Почты России» в Москве возбудили уголовное дело

Компания взаимодействует с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств случившегося
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В отношении IT-директор «Почты России» в Москве возбудили уголовное делоВ отношении IT-директор «Почты России» в Москве возбудили уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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В отношении заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Акционерного общества «Почта России» в Москве Сергея Емельченкова возбудили уголовной дело. Об этом сообщили в пресс - службе компании

«По нашей информации, следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица "Почты России"», - приводит ТАСС сообщение пресс - службы.

В компании подтвердили, что уголовное дело завели в отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, и уточнили, что АО «Почта России» взаимодействует с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств случившегося

Следственный комитет России пока не дал комментария по данному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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