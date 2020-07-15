В рамках развития туризма в 2020 году в Алтай запускают чартерные рейсы

15 Июль 2020 2020-07-15T13:11:57+03:00

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По прогнозам в этом сезоне отпуск в РФ проведут около 22 миллионов наших сограждан. К открытию турсезона, к 1 июля, заработали новые маршруты для путешественников.

Одним из самых перспективных направлений считается Алтайский край. Специалисты Федерального агентства по туризму в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказали, как будут организованы перелеты в Горно-Алтайск и что входит в программу туров. Чартерные рейсы запустят впервые.

- Раньше только 10 процентов туристов прибывали в регион на самолете. Столько же примерно на поездах, остальные 80 процентов - туристы, прибывающие на автомобиле,- рассказал в ходе пресс-конференции глава республики Алтай Олег Хорохордин.

Уже сейчас в Алтай запущено 47 авиарейсов в неделю – небывалый для республики объем. Полтора года назад было всего четыре зимой и семь летом.

В первую очередь туристов привлекают рафтингом, экологическим или гастрономическим туризмом, санаториями.

Минимальная цена в отеле с питанием 19 тысяч, сюда входит авиаперелет, страховка, трансфер. Летать в Алтай будут на Боингах до конца летней навигации, но есть возможность продлить рейсы и в зимнее время - переговоры такие уже идут.

- Мы готовы поддержать субсидиями, чтобы сделать круглогодичные туристические продукты. В Алтае в 2019 году впервые запустили зимние туры. Спрос рождает предложение, эти два процесса должны двигаться параллельно. Опыт Турции показывает, что сначала нужно вкладываться в инфраструктуру, субсидировать, тогда и туристы поедут, - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

ИСТОЧНИК KP.RU