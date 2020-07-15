2020-07-15T11:58:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве зафиксирован наименьший в стране прирост заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве зафиксирован наименьший в стране прирост заболеваемости COVID-19В Москве зафиксирован наименьший в стране прирост заболеваемости COVID-19Фото: REUTERS
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Наименьший прирост случаев заболевания коронавирусной инфекции за сутки зафиксированы в Москве и Подмосковье. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Темп прироста количества заболевших за минувшие сутки в российской столице и Московской области составил 0,3%. На втором месте находится Республика Северная Осетия и Севастополь с приростом 0,4%. Следом идут Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,5%», — говорится в сообщении.

Низкие темпы прироста заболевших коронавирусом зарегистрированы в Карачаево-Черкесской Республике, Магаданской, Брянской, Новгородской, Рязанской Курской областях, Республике Татарстан, Чеченская Республике - 0,6%, а также в Калужской, Пензенской, Ярославской, Тверской областях, Кабардино-Балкарская Республике, Республике Адыгея, Чукотской АО — 0,7%.

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировали 6 422 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах. По состоянию на среду, 15 июля, общее количество инфицированных в стране составляет 746 369 человек

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