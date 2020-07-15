2020-07-15T12:51:59+03:00
Общество

Туроператоры рассказали о вип-турах в Алтай за 80 тысяч рублей

Средняя цена пакетного тура в Алтай в 2020 году составит 19 тысяч рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алтай называют «русской Швейцарией»Алтай называют «русской Швейцарией»Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростуризме запустили новые туристические маршруты в 2020 году, одним из самых перспективных считается Алтайский край. Для привлечения отдыхающих начнут отправлять чартерные рейсы, в неделю россиянам предоставят около тысячи кресел - на первом этапе, считают перевозчики, этого будет достаточно.

- Запуск чартеров-уникальная история, это как раз то, что мы называем стойкий устойчивый рост, - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Что касается стоимости туров, то пакет с проживанием, питанием, перелетом и трансфером можно купить за 19 тысяч рублей.

- Меня спрашивают часто, правда ли есть некие вип-туры, за 80 тысяч рублей без перелета. Действительно, существуют предложения для обеспеченных людей. Причем, такие туры раскупили практически с момента старта продаж. Востребованы туры на Алтай у наших селебрити, - рассказала Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас Туристик» пресс-центре "Комсомольской правды".

Есть ряд программ по Алтаю для туристов с детьми, обычно это указывают в описании программы.

- Санатории Алтая не уступают ни крымским, ни кавказским, можно сравнить с курортами швейцарии. Селебрити вернутся, расскажут,- пошутила Анна Подгорная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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