Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения

15 Июль 2020 2020-07-15T12:46:34+03:00

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Турции и Россия достигли договоренности о возобновлении авиасообщения.

Анатолийское агентство заявляет, что страны собираются возобновить авиаперелеты уже сегодня, 15 июля. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком Минтрансе, в ведомстве подтвердил информацию, но без уточнения точной даты.

Напомним, Тurkish Airlines сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией с 1 августа. Авиакомпания заявила о намерении начать совершать перелеты в шесть городов страны: по 14 полетов в неделю в Москву, со 2 августа в Санкт-Петербург в Казань и Ростов-на-Дону - 3 августа, а в Сочи и Краснодар – 5 августа

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля Россия начинает переговоры с другими странами о возобновлении международных перелетов. В первую очередь, речь идет о странах с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Европа начала принимать иностранцев, в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Евросоюза, Россия не попала.

ИСТОЧНИК KP.RU