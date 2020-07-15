2020-07-15T12:46:34+03:00
Общество

Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения

По данным СМИ, перелеты возобновят 15 июля
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Турция возобновляет авиасообщение с Россией с 15 июляТурция возобновляет авиасообщение с Россией с 15 июляФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Турции и Россия достигли договоренности о возобновлении авиасообщения.

Анатолийское агентство заявляет, что страны собираются возобновить авиаперелеты уже сегодня, 15 июля. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком Минтрансе, в ведомстве подтвердил информацию, но без уточнения точной даты.

Напомним, Тurkish Airlines сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией с 1 августа. Авиакомпания заявила о намерении начать совершать перелеты в шесть городов страны: по 14 полетов в неделю в Москву, со 2 августа в Санкт-Петербург в Казань и Ростов-на-Дону - 3 августа, а в Сочи и Краснодар – 5 августа

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля Россия начинает переговоры с другими странами о возобновлении международных перелетов. В первую очередь, речь идет о странах с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Европа начала принимать иностранцев, в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Евросоюза, Россия не попала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле назвали ситуацию вокруг выборов в Белоруссии их внутренним делом
Долги россиян по алиментам достигли 156 миллиардов рублей
"Это будет чистой воды саботаж": Эксперт объяснил, могут ли магазины отказаться продавать российское вино
В Роспотребнадзоре рассказали, надо ли делать тест на COVID-19 перед отпуском
"Отдыхать надо": Песков рассказал о планах Путина на отпуск
В Киеве убили следователя СБУ, расследовавшего события в Донбассе
В Ростуризме рассказали, куда едут отдыхать россияне после снятия блокировки по коронавирусу
Прозрачные плащи и дизенфекторы: боливийские проститутки просят власти открыть бордели
Первые беспилотные такси могут поехать по Москве в 2024 году
Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения
Туроператоры рассказали о вип-турах в Алтай за 80 тысяч рублей
В Москве зафиксирован наименьший в стране прирост заболеваемости COVID-19
В рамках развития туризма в 2020 году в Алтай запускают чартерные рейсы
Граффити Бэнкси на тему коронавируса удалили из лондонского метро