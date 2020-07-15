2020-07-15T12:59:55+03:00
Общество

Первые беспилотные такси могут поехать по Москве в 2024 году

Замглавы Минтранса заявил, что это будет возможно при участии заинтересованных ведомств
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Первые беспилотные такси могут поехать по Москве в 2024 годуПервые беспилотные такси могут поехать по Москве в 2024 годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве можно будет увидеть первые беспилотные такси уже в 2024 году. Об этом сообщили в Минтрансе. Такое заявление сделал заместитель министра транспорта Алексей Семенов.

Замминистра уточнил, что запуск будет возможен при эффективной реализации плана, при участии заинтересованных ведомств - Минтранса, Минпромторга и Министерства внутренних дел.

«Я думаю, срок 2024 год - это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», - сказал замглавы Минтранса во время онлайн-дискуссии, организованной Росконгрессом.

На данный момент в Москве проводится экспериментальное тестирование более ста беспилотных автомобилей «Яндекса», однако в автомобиле все равно должен находиться водитель.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что почти половина российских водителей отвлекается от дороги во время движения. Согласно статистке ГИБДД, основными факторами отвлечения внимания для них являются общение с пассажирами (59 процентов) и поиск радиостанции (45 процентов). При этом большинство россиян (70 процентов) утверждает, что это никак не мешает контролировать ситуацию

ИСТОЧНИК KP.RU

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