Первые беспилотные такси могут поехать по Москве в 2024 году
В Москве можно будет увидеть первые беспилотные такси уже в 2024 году. Об этом сообщили в Минтрансе. Такое заявление сделал заместитель министра транспорта Алексей Семенов.
Замминистра уточнил, что запуск будет возможен при эффективной реализации плана, при участии заинтересованных ведомств - Минтранса, Минпромторга и Министерства внутренних дел.
«Я думаю, срок 2024 год - это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», - сказал замглавы Минтранса во время онлайн-дискуссии, организованной Росконгрессом.
На данный момент в Москве проводится экспериментальное тестирование более ста беспилотных автомобилей «Яндекса», однако в автомобиле все равно должен находиться водитель.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что почти половина российских водителей отвлекается от дороги во время движения. Согласно статистке ГИБДД, основными факторами отвлечения внимания для них являются общение с пассажирами (59 процентов) и поиск радиостанции (45 процентов). При этом большинство россиян (70 процентов) утверждает, что это никак не мешает контролировать ситуацию
ИСТОЧНИК KP.RU