2020-07-15T13:06:34+03:00
Экономика

"Это будет чистой воды саботаж": Эксперт объяснил, могут ли магазины отказаться продавать российское вино

Представители розничной торговли не успели разобраться в новом законе и отправили вино на полку с винными напитками
Анастасия РЫШКОВА
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Магазины не смогут отказаться от продажи российского винаМагазины не смогут отказаться от продажи российского винаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Львович Попович рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», почему российские магазины не могут отказаться от продажи российского вина.

«Если российское вино никто не будет продавать, а наши законы выстроены таким образом, что заводы не могут сами продать свою продукцию, это будет чистой воды саботаж в отношении российской продукции. Я уж не говорю про подрядчиков. Поэтому надо правильно читать законы», - сказал эксперт.

Он отметил, что волнение обусловлено и тем, что на многих бутылках, произведенных до принятия закона о виноградстве и виноделии, не стоит знака ЗГУ (вина, защищенные географическим указанием). Российские магазины запутались в законе и поставили вина российских производителей на полки с вывеской «Не является вином».

Но виноделы уже приняли закон во внимание и на этикетках бутылок, выпущенных после 27 июня, уже будет стоять этот знак.

По мнению Леонида Поповича, представителям магазинов необходимо внимательно изучить закон, чтобы не оказаться в неловком положении перед покупателями и производителями российского вина.

Напомним, что 26 июня на территории России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он позволяет снизить количество контрафакта, продаваемого под видом российского вина, а также поддержать производство винограда в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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