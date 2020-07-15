"Отдыхать надо": Песков рассказал о планах Путина на отпуск

15 Июль 2020 2020-07-15T13:25:14+03:00

У президента не бывает полноценного отпуска, говорил ранее Дмитрий Песков Фото: REUTERS

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отпускных планах Владимира Путина:

- Мне пока ничего известно об отпуске президента, пока рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные,- приводит слова Песова ТАСС.

Он дал понять, что летом, вероятно, президент уходить в отпуск не собирается. Пока дела не позволяют сделать временный перерыв в работе и самому Пескову. Хотя он признался, что обязательно воспользуется такой возможностью:

- Что касается меня лично, тоже пока планов не строил, если будет возможность, обязательно уйду в отпуск - отдыхать надо ходить.

Ранее Песков говорил, что Путину редко когда удается отдыхать в отпуск, чаще он в это время продолжает рабочие встречи. Эти поездки он пытается совместить с коротким отдыхом, например, летал в горы в Тыву Сергем Шойгу. Президент признавался, что свои отпуска проводит в России.

ИСТОЧНИК KP.RU