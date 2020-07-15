"Отдыхать надо": Песков рассказал о планах Путина на отпуск

15 Июль 2020 2020-07-15T12:44:32+03:00

Пресс-секретаря президента спросили, планирует ли Путин этим летом отправиться в отпуск

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отпускных планах Владимира Путина:

- Мне пока ничего известно об отпуске президента, пока рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные,- приводит слова Песова ТАСС.

Он дал понять, что летом, вероятно, президент уходить в отпуск не собирается. Пока дела не позволяют сделать временный перерыв в работе и самому Пескову. Хотя он признался, что обязательно воспользуется такой возможностью:

- Что касается меня лично, тоже пока планов не строил, если будет возможность, обязательно уйду в отпуск - отдыхать надо ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU