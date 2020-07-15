"Отдыхать надо": Песков рассказал о планах Путина на отпуск
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отпускных планах Владимира Путина:
- Мне пока ничего известно об отпуске президента, пока рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные,- приводит слова Песова ТАСС.
Он дал понять, что летом, вероятно, президент уходить в отпуск не собирается. Пока дела не позволяют сделать временный перерыв в работе и самому Пескову. Хотя он признался, что обязательно воспользуется такой возможностью:
- Что касается меня лично, тоже пока планов не строил, если будет возможность, обязательно уйду в отпуск - отдыхать надо ходить.
ИСТОЧНИК KP.RU