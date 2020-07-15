2020-07-15T13:07:19+03:00
Общество

Долги россиян по алиментам достигли 156 миллиардов рублей

При этом число неплательщиков снижается
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Долги россиян по алиментам достигли 156 превысили 150 миллиардов рублейДолги россиян по алиментам достигли 156 превысили 150 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Долги россиян по алиментам продолжают неуклонно расти. Общая сумма задолженностей достигла уже 156 миллиардов рублей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, это очень большие деньги.

При этом число должников, как это ни странно, снижается. Сейчас их порядка 180 тысяч человек.

- Собираемость улучшилась, но общий долг по собираемости алиментов составляет 156 млрд рублей, это очень много. Это те деньги, которые недополучили реальные семьи, - подчеркнула Матвиенко

Для решения проблемы она предложила создать в России алиментный фонд. По задумке, через него государство сможет выплачивать алименты за родителей, которые не могут сделать этого сами из-за пандемии. Впоследствии должники обязаны вернуть деньги в фонд.

Напомним, предыдущий исторический максимум был достигнут в конце 2019 года. Тогда общая сумма долгов по алиментам составила 152 миллиарда рублей. Причем количество должников, так же, как и сейчас, снижалось, однако сами суммы росли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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