2020-07-15T13:31:56+03:00
Политика

В Кремле назвали ситуацию вокруг выборов в Белоруссии их внутренним делом

Пресс-секретарь президента Дмитри Песков дал оценку происходящему в соседней стране
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Минске. Напомним, во вторник 14 июля ЦИК Белоруссии назвал имена пяти кандидатов в президенты. Две кандидатуры получили отказ.

На вопрос журналистов, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в Белоруссии, Дмитрий Песков ответил:

- Как внутреннее дело Белоруссии, в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось,- приводит его слова ТАСС. - Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться.

В Минске после того, как в ЦИК объявили, что не зарегистрируют в качестве кандидатов Виктора Бабарико, его, напомним, задержали еще 18 июня, и Валерия Цепкало, их сторонники вышли на акцию солидарности. По итогам несогласованного митинга задержаны 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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