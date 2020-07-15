2020-07-15T13:35:34+03:00
В мире

Европейский суд юстиции отменил штраф в €13 миллиардов для Apple

Еврокомиссия не смогла обосновать нарушение со стороны компании
Анастасия РЫШКОВА
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Apple не будет платить рекордную сумму налогаApple не будет платить рекордную сумму налогаФото: REUTERS
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Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии, действующее с 2016 года, о взыскании с компании Apple €13 млрд. Такая сумма была обозначена в документах за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций.

"Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение [со стороны Apple] положений европейских норм по конкуренции", - сказано в решении суда, сообщает ТАСС.

Напомним, что Еврокомиссия (ЕК) подала иск в Европейский суд юстиции против Ирландии в 2016 году. Именно там находится главный офис Apple. В иске сказано, что страна не способна взыскать €13 млрд неуплаченных налогов с компании. В свою очередь представители Apple подали апелляцию против решения Еврокомиссии (ЕК), посчитав, что компанию пытаются скомпрометировать из-за большой популярности торговой марки

ИСТОЧНИК KP.RU

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