2020-07-15T13:30:39+03:00
Общество

Через год все поликлиники перейдут на электронные медкарты

Внедрение медицинских информсистем завершится до конца 2021 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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До конца 2021 года все медучреждения перейдут на электронные медкартыДо конца 2021 года все медучреждения перейдут на электронные медкартыФото: Олег ЗОЛОТО
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До конца 2021 года все медицинские учреждения перейдут на электронные медкарты. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Как отметил президент Медицинской национальной палаты Леонид Рошаль, переход о бумажных карт к электронным идет медленно и вызывает сложности почти у 70% врачей, однако процесс все-таки продвигается и будет завершен в срок.

«Техническая задача решена, учитывая, что многие крупные медицинские организации все-таки перешли на электронные медицинские карты и работают с ними», - цитирует президента Ассоциации развития медицинских информационных технологий Михаила Эльянова «Российская газета».

При этом остаются еще некоторые организационные проблемы. К примеру, много времени отнимает оцифровка истории болезни каждого пациента. Однако эту процедуру сделать необходимо, чтобы у всех врачей в единой системе был доступ к данным пациента, чтобы записи не терялись и лечение стало более комплексным.

Напомним, ранее стало известно, что электронная медкарта стала доступна для москвичей в мобильном приложении. Теперь в приложении смартфона можно узнать результаты своих анализов, увидеть направления и записи врачей после осмотра, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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