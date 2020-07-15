Путин и Эрдоган обсуждали возобновление авиасообщения

15 Июль 2020 2020-07-15T14:08:09+03:00

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В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Рэджеп Эрдоган затрагивали тему возобновления авиасообщения между страна, и дали поручения ведомствам приступить к переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам», - передает РИА Новости слова представителя Кремля.

Как писал сайт kp.ru, телефонный разговор двух лидеров состоялся в минувший понедельник, 13 июля. Главы государств успели обсудить возобновление туризма после пандемии коронавируса, борьбу с распространением инфекции, ситуацию в Сирии и Ливии. Кроме того, Эрдоган также пообещал Путину сохранить христианские святыни в Святой Софии, которой недавно вернули статус мечети.

Напомним, накануне Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности о возобновлении авиасообщения с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU