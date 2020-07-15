Более 50 объектов культурного наследия в Японии повреждены из-за наводнений
В результате наводнений и оползней на юго-западе Японии повреждено по меньшей мере 54 объекта культурного наследия.
Как сообщает японское агентство Kyodo, в результате продолжительных ливней повреждены угольная шахта Миике в префектуре Фукуока и постройка тайных христиан в Нагасаки, которые включены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Ущерб был нанесён построенному около 1,2 тысячи лет назад синтоистскому храму Аой Асо в префектуре Кумамото, признанного объектом национального культурного наследия Японии.
По последним данным число жертв ливневых дождей в Японии составляет не менее 77 человек, а еще 10 человек остаются пропавшими без вести. Более 2 000 домов сейчас остаются без водоснабжения, в горных районах повреждены линии электропередач. Для помощи местным жителям в районы наводнений и оползней направили 20 тысяч военнослужащих, которые занимаются ликвидацией последствий бедствия и эвакуации населения.
По прогнозам метеорологической службы, ливни могут быть такими сильными, каких в стране еще не видели.
ИСТОЧНИК KP.RU