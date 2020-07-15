Минфин: Нет оснований полагать, что США введет против России новые санкции
В Минфине заявили, что не видят пока оснований ожидать ужесточения санкций против Российской Федерации со стороны США. Но замглавы Минфина Тимур Максимов отметил, что ситуация может измениться из-за президентских выборов, которые в Соединенных Штатах запланированы на 3 ноября 2020 года.
Он отметил, что ситуация будет ужесточаться с приближением дня голосования. Кандидатами в президенты будут делаться определенные заявления, чтобы привлечь голоса избирателей. Но «будут ли эти заявления транслироваться в какие-то конкретные действия», пока никто не может сказать.
«Ожиданий или оснований ожидать, что будет ужесточение санкционной политики в отношении России, мы не видим, если честно», - сказал Тимур Максимов на пресс-коференции агенства ТАСС.
На пост президента США баллотируются два кандидата. От республиканской партии нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, а от демократической партии Джозеф Байден.
ИСТОЧНИК KP.RU