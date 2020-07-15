Население мира начнет резко сокращаться после 2064 года, если женщины будут иметь меньше двух детей

15 Июль 2020 2020-07-15T14:17:33+03:00

Ученые заявили, что во многих странах, включая США, Канаду, Россию, Австралию, уровень рождаемости уже ниже, чем это нужно для сохранения численности населения

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В мире будущего будут доминировать индийцы, нигерийцы, пакистанцы. Просто потому что их будет больше. Ученые предсказывают рекордное сокращение численности населения мира, правда "убывать" мы будем не одинаково.

Крупный исследовательский проект под руководством Вашингтонского университета, финансируемый основателем Microsoft Биллом Гейтсом, проанализировал последствия уменьшения числа людей. Работа опубликована в медицинском журнале Lancet.

- Население мира увеличится с 7,8 миллиардов (столько в настоящее время) до 9,7 миллиардов в 2064 году, а затем сократится до 8,8 миллиардов к 2100 году,- считают исследователи.

В 23 странах мира, включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию, численность населения сократится вдвое. Тенденция наметилась уже сейчас - ученые говорят, что во многих странах, в том числе в России, Австралии и США, рождается меньше людей, чем нужно для сохранения прежних показателей по численности населения.

Население Китая, которое в настоящее время достигает 1,41 миллиарда, начнет уменьшаться с середины века и к 2100 году сократится почти до 730 миллионов.

Выходом бы стало, если бы каждая женщина в этих странах согласилась рожать не меньше двух детей. На самом деле требуемый показатель 2,1. Но ученые уверены, что этого не будет по двум причинам: в мире улучшается ситуация с образованием девочек, а значит, они с большей вероятностью предпочтут карьеру материнству. еще одна причина - доступность контрацепции, в мире по этому направлению тоже работают, следствием станет меньшее число незапланированных беременностей.

Откуда же тогда ждать рост? Население стран Африки к югу от Сахары - включая Нигерию, Демократическую Республику Конго и Кению утроится до 2100 года и составит 3,07 миллиарда человек.

- 21-й век - это революция в истории нашей человеческой цивилизации. Африка и арабский мир будут определять наше будущее, в то время как Европа и Азия ослабят свое влияние. К концу столетия мир станет многополярным, и доминирующими державами будут Индия, Нигерия, Китай и США,- прокомментировал исследование доктор Ричард Хортон, главный редактор The Lancet.

ИСТОЧНИК KP.RU