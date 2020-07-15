Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

15 Июль 2020 2020-07-15T14:41:55+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране и заявил, что пик заболеваемости коронавирусом пройден.

«Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден», - сказал глава правительства на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин отметил минимальный прирост заболеваемости в стране, который уже не превышает одного процента, что, по его словам, позволяет проводить совещания по эпидемиологической ситуации «намного реже» - не ежедневно, как было ранее, а еженедельно

При этом премьер подчеркнул необходимость и дальше вести мониторинг, фиксировать количество заболевших и оперативно оказывать им помощь.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах. При этом число выздоровевших пациентов в очередной раз превысило количество заболевших и составило 10 424 человека. Общее количество инфицированных в стране составляет 746 369 человек, из них выздоровели уже 523 249 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU