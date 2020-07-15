Голикова рассказала, какой пункт плана по коронавирусу в России не исполнили

15 Июль 2020 2020-07-15T14:51:09+03:00

Меры, которые приняли в России для борьбы с Covid-19, в правительстве считают эффективными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер напомнила, что 31 января 2020 года подготовлен план по предупреждению завоза и распространения в России новой инфекции

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что только один пункт программы борьбы с Covid-19 остался не выполнен.

Этот план разработан в первый месяц года, когда эпидемия только начиналась в Китае.

- Единственный пункт плана, который не исполнен - введение карантина в режиме ЧС,- сообщила она. - Усиление санитарной охраны на границе с Китаем позволило сдержать рост. Если бы этого не сделали, то получили бы серьезное распространение болезни в России.

В среду 15 июля вице-премьер участвует в совещании, где обсуждают ситуацию с разработкой вакцин от коронавируса. Она сообщила, что в стране разрабатывают 26 вакцин. Препарат от Центра Гамалеи проверяли на добровольцах в Сеченовском университете, этот этап завершен, первую группу выписали домой.

Вакцина от Центра "Вектор" в ближайшие дни должна получить разрешение на клинические испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU