2020-07-15T17:20:06+03:00
Общество

Маски в метро и на МЦК подешевели до 15 рублей за штуку

В московском метро и МЦК маски стали дешевле. Напомним, с мая их начали продавать на станциях во время пандемии коронавируса
Иван ЛУКИН
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"Носите маски, берегите себя и с уважением относитесь к другим пассажирам, соблюдайте социальную дистанцию", - сказал Максим Ликсутов."Носите маски, берегите себя и с уважением относитесь к другим пассажирам, соблюдайте социальную дистанцию", - сказал Максим Ликсутов.Фото: Андрей АБРАМОВ
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"Маски в метро и на МЦК подешевели с 20 рублей до 15 рублей за штуку, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Носить их в транспорте - всё ещё обязательно. И поэтому в московском транспорте маски доступнее, чем в большинстве аптек Москвы".

По его словам, купить их можно на любой станции метро. Всего сейчас работают более 1 тысячи точек продаж. "Носите маски, берегите себя и с уважением относитесь к другим пассажирам, соблюдайте социальную дистанцию", - сказал Максим Ликсутов.

Кроме того, медицинскую маску можно купить в кассах на станциях МЦД, пригородных кассах электричек ЦППК в Московском транспортном узле. Здесь открылись более 560 точек продаж.

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