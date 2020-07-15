Татьяна Голикова рассказала про 26 российских вакцин от коронавируса

15 Июль 2020 2020-07-15T14:43:14+03:00

Вице-премьер сообщила, что в ближайшее время вакцина от Центра "Вектор" получит разрешение на клинические испытания

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разрабатывают 26 потенциальных вакцин от коронавируса. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что 17 из них считаются перспективными, некоторым исследовательским группам удалось уже выйти на финальный этап, когда препарат проверяют на добровольцах.

- На сегодняшний день в России разрабатывается 26 вариантов вакцин. Вакцина, разработанная институтом Гамалеи, проходит испытания. Еще одна вакцина из "Вектора" проходит экспертизу,- сказала Татьяна Голикова.

Она уточнила, что по "Вектору" ожидают в ближайшее время разрешения на проведение клинических испытаний.

Вакцину от Центра Гамалеи проверяли на добровольцах, этот этап в Сеченовском университете завершен. Первых добровольцев уже выписали.

- Мы готовимся по согласованию с Минздравом к выпуску вакцин по завершению их клинических испытаний,- сказал на совещании 15 июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Российские ученые не просто занимались разработкой своего варианта вакцины, но и сотрудничали со специалистами из других стран в изучении коронавируса.

- Ученые выделили штамм вируса. У нас сейчас более 100 образцов. Но не следует ограничиться исследованием самого вируса и вакцин. Нужно изучить долгосрочное влияние на органы и системы организма,- считает Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU