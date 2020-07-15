2020-07-15T15:44:06+03:00
В мире

Президента Польши разыграли пранкеры Вован и Лексус, позвонившие ему от имени генсека ООН

Они поговорили с ним про коронавирус и демонтаж памятников Красной армии
Анастасия РЫШКОВА
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Президента Польши поздравили с победой на выборах российские пранкерыПрезидента Польши поздравили с победой на выборах российские пранкерыФото: REUTERS
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Президент Польши Анджей Дуда стал жертвой российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Об этом сообщила в среду польская радиостанция RMF. Звонок пранкеров подтвердили журналистам в Президентском дворце.

Как стало известно, Вован и Лексус нашли телефон главы Польши и позвонили ему после второго тура президентских выборов. Один из них представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и от его лица поздравили Дуду с победой.

В разговоре с новым президентом Польши они поинтересовались эпидемиологической ситуацией в стране и о том, как в стране появился коронавирус. Польский лидер ответил, что в Польше много выходцев с Украины, и есть вероятность того, что вирус был привезен. Но при этом уточнил, что случаев заражения COVID-19 не много и «ситуация находится под контролем».

Также пранкеры поговорили с президентом о ситуации с памятниками Красной армии. Именно их массово демонтировали в последние годы. Польский лидер ответил, что Варшава "не воюет с памятниками".

"У нас было несколько случаев, но только несколько. Это не большая проблема", - подчеркнул он в конце разговора.

Напомним, что в Польше были снесены несколько памятников героям Красной армии. Так, в 2015 году был демонтирован памятник советскому генералу Ивану Черняховскому, освобождавшему в 1945 году Польшу от нацистов. А в 2017, перед Днем Победы, было принято решение снести памятники, прославляющие коммунизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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