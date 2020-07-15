«Видеть знаки»: как надписи на асфальте помогают снизить аварии с пешеходами

15 Июль 2020 2020-07-15T14:50:20+03:00

Чтобы отвлечь пешеходов от гаджетов в Татарстане наносят краткие, но емкие обращения к пешеходам прямо на асфальте тротуаров, перед пешеходным переходом.

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Увлечение гаджетами во время движения – проблема не только современных водителей, но и пешеходов. В этом уверен начальник управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан полковник полиции Ленар Габдурахманов. Он вышел на связь со студией на радио «Комсомольская правда», чтобы обсудить вопросы безопасности пешеходов с ведущими программы «Россия в движении» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Особенно эта проблема актуальна в инновационных республиках, таких, как Татарстан, где использование мобильных устройств широко распространено. В первую очередь это влияет на отвлечение внимания от дорожной ситуации.

- Мы не раз видели, как тот или иной пешеход, подходя даже к нерегулируемому пешеходному переходу (хотя по правилам дорожного движения он обязан убедиться в безопасности маневра), абсолютно не смотрит ни направо, ни налево, и начинает переход проезжей части. И, к сожалению, иногда это становится полной неожиданностью для водителей и приводит к трагическим последствиям.

Чтобы отвлечь пешеходов от гаджетов в Татарстане наносят краткие, но емкие обращения к пешеходам прямо на асфальте тротуаров, перед пешеходным переходом.

- Мы начали наносить надписи на русском, татарском и даже на английском языках, - рассказывает Ленар Габдурахманов. - Мы пишем «внимание» и ставим стрелочки налево и направо, чтобы люди, которые идут и смотрят себе под ноги хотя бы обратили внимание на эту надпись и посмотрели сначала налево, потом направо. Стоит отметить, что в тех местах, где такие надписи были сделаны, наездов на пешеходов зафиксировано не было.

Помимо «знаков» на асфальте, в республике Татарстан активно применяются и технические устройства, призванные привлечь внимание пешехода к проезжей части, которую он намеревается перейти.

- В прошлом году появилось еще звуковое оповещение, то есть, не просто светофор, который горит, а электронный голос, который озвучивает: «зеленый свет», «красный свет». Помимо этого, у нас еще есть брусчатка, которая светится красным или зеленым светом. Это все делается для того чтобы привлечь внимание пешехода и отвлечь его от гаджета. Для того, чтобы он в конце концов обратил внимание на проезжую часть.