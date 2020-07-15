2020-07-15T15:28:23+03:00
Общество

Диспансеризация в России после коронавируса возобновляется в 2020 году: объявлено, как она будет проходить

Диспансеризация в России после коронавируса может возобновится уже с 16 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне старше 40 лет могут ежегодно проходить диспансеризациюРоссияне старше 40 лет могут ежегодно проходить диспансеризациюФото: Андрей МАТЛИН
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В правительстве сообщили, что возобновляется диспансеризация в России после коронавируса.

На время самоизоляции, россиян попросили отложить планы, связанные с комплексным профосмотром в поликлиниках и центрах здоровья. В связи со снижением числа зараженных, медучреждения могут вернуться к работе в прежнем формате.

- Возобновляется диспансеризация взрослого населения - принимать решение о ее начале будет руководство регионов, исходя из эпидемиологической обстановки,- сказано в сообщении правительства в Twitter.

Напомним, для того, чтобы пройти диспансеризацию, мало одного желания. Есть "график" таких проверок: в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация полагается раз в три года, россиянам старше 40 лет - ежегодно.

В 2020 году пройти профилактический осмотр в рамках этой госпрограммы смогут граждане, рожденные в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годах, а также люди старше 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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