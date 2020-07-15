15 Июль 2020 2020-07-15T15:17:42+03:00

В Госдуму внесли проект об ответственности за призывы к отчуждению территорий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Государственную думу внесли проект законов об ответственности за отчуждение территорий России и призывы к отчуждению. Поправки коснутся Уголовного кодекса страны и КоАП, говорится в сообщении пресс-службы палаты 15 июля.

Законопроект внесли глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Согласно изменениям, наказание за отчуждение территорий государства будут грозить лишением свободы на срок до 10 лет.

Проект также предполагает ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, которые направлены на нарушение территориальной целостности России: если правонарушение совершено первый раз, то будет наступать административная ответственность. При повторном нарушении закона, наказание будет выбираться по Уголовному кодексу: штрафы до 400 тысяч рублей и лишение свободы до четырех лет.

Повышенные штрафы предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или сети Интернет – тогда ответственность предусматривает штраф до 100 тысяч рублей для граждан государства, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Уголовные кодекс предложили дополнить новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ». В качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Авторы инициативы отметили, что проект закона направлен на закрепление новых конституционных норм России, по которым в стране не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU