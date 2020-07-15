2020-07-15T15:17:42+03:00
Общество

В Госдуму внесли проект об ответственности за призывы к отчуждению территорий

Штрафы могут составить до 500 тысяч рублей
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Госдуму внесли проект об ответственности за призывы к отчуждению территорийВ Госдуму внесли проект об ответственности за призывы к отчуждению территорийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Государственную думу внесли проект законов об ответственности за отчуждение территорий России и призывы к отчуждению. Поправки коснутся Уголовного кодекса страны и КоАП, говорится в сообщении пресс-службы палаты 15 июля.

Законопроект внесли глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Согласно изменениям, наказание за отчуждение территорий государства будут грозить лишением свободы на срок до 10 лет.

Проект также предполагает ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, которые направлены на нарушение территориальной целостности России: если правонарушение совершено первый раз, то будет наступать административная ответственность. При повторном нарушении закона, наказание будет выбираться по Уголовному кодексу: штрафы до 400 тысяч рублей и лишение свободы до четырех лет.

Повышенные штрафы предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или сети Интернет – тогда ответственность предусматривает штраф до 100 тысяч рублей для граждан государства, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Уголовные кодекс предложили дополнить новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ». В качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Авторы инициативы отметили, что проект закона направлен на закрепление новых конституционных норм России, по которым в стране не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума во II чтении приняла закон о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвители
В Турции пообещали сохранить иконы и фрески в соборе Святой Софии
У украинской телеведущей в прямом эфире неожиданно выпал зуб
Причину смерти 24-летней беременной блогерши Николь Тея назвали ее близкие
В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе
Путин и Меркель обсудили Украину и военное эмбарго в отношении Ливии
Видео попадания молний в Останкинскую телебашню сняли очевидцы
В Госдуму внесли проект об ответственности за призывы к отчуждению территорий
Президента Польши разыграли пранкеры Вован и Лексус, позвонившие ему от имени генсека ООН
Попова назвала уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Гироскутеры есть – а правил нет? Как обезопасить «модных» участников дорожного движения
ВКС РФ нанесли ответный удар после подрыва российского патруля в Сирии
Диспансеризация в России после коронавируса возобновляется в 2020 году: объявлено, как она будет проходить
«Видеть знаки»: как надписи на асфальте помогают снизить аварии с пешеходами
В Госавтоинспекции рассказали, почему пешеходы старше 40 лет чаще попадают под колеса
Голикова рассказала, когда Россия возобновит авиасообщение с другими странами
Татьяна Голикова рассказала про 26 российских вакцин от коронавируса
IT-директору «Почты России» предъявили обвинение в превышении полномочий
Минфин: Нет оснований полагать, что США введет против России новые санкции
Голикова рассказала, какой пункт плана по коронавирусу в России не исполнили
Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Абхазия оставила границы с Россией закрытыми до 21 июля
Ученые выяснили, когда население земли перестанет расти