В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе

15 Июль 2020 2020-07-15T15:46:49+03:00

Запустить устройства в производство планируется уже в 2021 году

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В холдинге «Швабе» госкорпорации «Ростех» завершились испытания приборов для выявления коронавируса в воздухе. Они способны определять не только коронавирус нового типа, но также бактерии и токсины. Первый детектор носит название «Детектор-Био». Он может выявлять в воздухе частицы в виде аэрозоля. Второй детектор называется «Эфир-Био» — он ищет антигены этих частиц. Информация предоставлена на сайте Ростеха.

«Оба прибора успешно прошли государственные испытания и показали высокую эффективность. Анализ пробы воздуха занимает в среднем от 10 до 30 минут — в зависимости от уровня концентрации патогенов и ряда других факторов», — рассказал генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

При работе приборов участие человека не требуется. Они самостоятельно анализируют воздух и передают данные на компьютер. Предполагается использовать новые изобретения в общественных местах скопления людей.

Запустить их в производство предполагается уже в 2021 году. Об этом рассказал генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева Александр Новиков, подчеркнув, что приборы готовы к резким перепадам температур.

ИСТОЧНИК KP.RU