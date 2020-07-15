Видео попадания молний в Останкинскую телебашню сняли очевидцы

15 Июль 2020 2020-07-15T15:56:12+03:00

По словам наблюдателей, в шпиль сооружения попало более десяти молний за день [видео]

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Более десяти молний попало вчера вечером, 14 июля, в шпиль Останкинской башни в Москве. Несмотря на это, передаваемые благодаря телевизионной и радиовещательной башни трансляции не прерывались, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

- Вечером во вторник Останкинская телевизионная башня приняла на себя целую серию молний. Очевидцы рассказали, что их было более десяти. Молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу с 19:20 до 21:00 по столичному времени, однако трансляция ТВ и радио не прекращалась, - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным РТРС, система грозового предупреждения башни сработала примерно в семь часов вечера, и уже через несколько минут после этого в шпиль сооружения попал первый разряд молнии. В этот момент телебашня была самым высоким молниеотводом на территории Москвы, и сама же стала источником исходящих молний. Несмотря на многочисленные разряды, Останкинская башня функционировала штатно, последствия от молний нет.

В пресс-службе добавили, что в столице РФ в среднем в год бывает 20-25 гроз, а в районе башни - до 32. Ежегодно наблюдается в среднем 65 разрядов молний в шпиль сооружения и из него.

ostankino_tvtower Более 10 молний попало в Останкинскую башню вечером 14 июля

ИСТОЧНИК KP.RU