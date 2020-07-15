Путин и Меркель обсудили Украину и военное эмбарго в отношении Ливии

15 Июль 2020 2020-07-15T15:52:34+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с российским президентом Владимиром Путиным Украину и военное эмбарго в отношении Ливии. Об этом 15 июля, в среду, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

- Главным вопросом для обсуждения стала реализация Минских соглашений по мирному урегулированию украинского конфликта в восточной части государства. Участники переговоров также обсудили ситуацию по оружейному эмбарго в отношении Ирана и текущее положение дел на территории Ливии, - рассказал Штеффен Зайберт.

Напомним, что резолюция Совбеза ООН о соглашении по ядерной программе Ирана была принята еще пять лет назад. Согласно договору, прекращается применение всех санкций в отношении страны, которые были приняты в 2006-2010 годах. Оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет, оно истекает осенью текущего года. Недавно выяснилось, что штаты планируют продлить оружейное эмбарго против Ирана, даже если резолюцию не примет Совбез ООН

ИСТОЧНИК KP.RU