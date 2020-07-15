Причину смерти 24-летней беременной блогерши Николь Тея назвали ее близкие

15 Июль 2020 2020-07-15T16:02:08+03:00

Причина смерти блогерши Николь Тея пока официально не названа -результатов вскрытия нет, но у семьи есть своя версия

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Стала известна причина смерти блогерши Николь Тея. Девушке было всего 24 года, она находилась на восьмом месяце беременности, врачи говорили, что через пару недель она должна была стать мамой. Николь вместе с мужем уже выбрали имя первенцу, мальчика хотели назвать Рейн.

Но два дня назад в ее Instagram появилось сообщение, что Николь и ее не рожденный ребенок погибли. Причину не назвали. Результатов вскрытия пока нет, но близкие считают, у Николь произошел инфаркт.

- Из того, что я слышал в данный момент, мы думаем, что у нее был сильный сердечный приступ. Она жаловалась мужу на боли в груди и спине, говорила, что трудно дышать, - рассказал Daily Mail дядя погибшей женщины Чарльз Мюррей.

Однако, эта версия вызывает много вопросов, поскольку раньше Николь профессионально занималась танцами и никогда не жаловалась на здоровье. Вероятно, проблемы с сердцем возникли или усугубились на фоне беременности.

nicoletheatv Блогерша Николь Тея умерла на 8 месяце беременности

У нее в Instagram было 105 000 подписчиков, с ними она делилась новостями о своей беременности, давала советы, публиковала семейные видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU